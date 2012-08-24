В Луцке из людей выстроили символ города (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в этой акции, которая уже традиционно проходит под названием «Украинская вышиванка», приняли участие около 500 человек.

В целом на Театральной площади и пешеходной улице Леси Украинки собралось более двух тысяч человек.

Сначала на сцене ведущие объявили результаты конкурса «Лучшая вышиванка», который проводился в течение месяца в интернете по инициативе Союза общественных организаций. Победителей назвали в нескольких номинациях. Одним из самых интересных участников стала лучанка - обладательница вышиванки еще половецких времен, а самым молодым участником конкурса был пятимесячный ребенок.

После этого люди в вышитых нарядах стали на нарисованные линии логотипа, выстроив таким образом «живой» ключ.

Организаторы конкурса осмотрели претендентов, конкурс проводился в восьми номинациях: самый молодой и самый старший участники, самая большая «вышитая» семья; вышиванка поколений; самая оригинальная вышиванка; самые патриотические бабушка и дедушка, гармония духа и сердец (украинская диаспора из заграницы). Победители «Украинской вышиванки» получили дипломы и сувениры.

Также в течение дня сегодня на главной площади города и пешеходной ул. Леси Украинки проводится ярмарка декоративно-прикладного искусства.

На протяжении дня в Луцке будет проходить еще ряд мероприятий, среди которых Кобзарское вече, спортивные соревнования.

Вечером лучан и гостей города ждет концерт с участием артистов, которые прибыли на 13-й Международный фестиваль «Полесское лето с фольклором».

Закончится сегодняшний день праздничным фейерверком и файер-шоу.

Впервые общественная акция «Украинская вышиванка» состоялась в Луцке в 2007 году. Тогда более 3 тысяч человек в вышиванках выстроились в форме тризуба.