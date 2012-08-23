В парламенте осталось еще несколько языковых законов

Об этом он заявил сегодня в интервью 5-му каналу.

Литвин отметил, что в парламенте зарегистрировано несколько проектов законов относительно статуса украинского языка как государственного и относительно порядка применения языков в Украине. "Я понимаю, что принять сбалансированное решение до завершения выборов будет невозможно", - сказал он.

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Литвин отметил, что необходимо хотя бы в сентябре принять общегосударственную программу развития украинского языка как государственного. При этом, добавил он, должно быть предусмотрено надлежащее государственное финансирование как в бюджете текущего года, так и в бюджетах последующих лет. "Я думаю, что это был бы спокойный, взвешенный ответ на те беспокойства, пессимистические и негативные настроения, которые доминируют в определенной части украинского общества", - сказал спикер.