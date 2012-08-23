Колесниченко: Никакие местные советы не могут предоставлять языкам регстатус

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"Решение об определении статуса языка ни один орган местного самоуправления не вправе принимать. Это право государства. Местные органы самоуправления, местные органы власти имеют право проинформировать население, дать поручение местным органам самоуправления подготовить программу по реализации закона", - заявил Колесниченко.

Он посоветовал внимательнее присмотреться к решениям областных советов, чтобы убедиться - они только информируют население, что на их территории определенный процент населения владеет русским языком.

"В них говорится о необходимости подготовить программу, решить вопрос финансирования, распределение его между группами и классами в садиках, школах после официального сбора заявлений родителей о языке обучения ребенка", - подчеркнул одиозный регионал.