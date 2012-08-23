Азаров замахнулся на ежегодный прирост ВВП на 7-12% в год

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, это подчеркнул премьер-министр Украины Николай Азаров во время поздравления работников Секретариата Кабинета Министров по случаю Дня Независимости Украины.

«Главная наша задача – обеспечить условия для ускоренного развития страны. Мы должны наращивать минимум 7, 10, 12% валового внутреннего продукта в год. Если мы сумеем обеспечить такие темпы – значит, скажем, лет через 10 мы увидим совсем другую страну», - подчеркнул Н.Азаров.

Для экономического развития страны и повышения уровня социальной защиты, отметил глава правительства, сегодня проходят системные реформы. «И чем глубже и энергичнее мы будем их проводить, тем быстрее мы будем развиваться», - считает он.

Премьер-министр выразил благодарность работникам Секретариата Кабинета министров за высокий профессионализм и патриотизм.