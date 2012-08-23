После переговоров по Греции курс евро вырос

Курс доллара к евро снизился к концу торгов среды на фоне обнародованного Федрезервом США протокола заседания 31 июля-1 августа, а также заявлений главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера после встречи с премьером Греции Антонисом Самарасом, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА "Новости".

К концу торговой сессии доллар подешевел к евро до 1,2529 доллара за евро против 1,2473 доллара за евро на закрытии торговой сессии вторника. Курс доллара к иене опустился до 78,59 иены за доллар против 79,29 иены за доллар к концу предыдущих торгов. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США уменьшился до 81,47 пункта с 81,93 пункта во вторник.

Как следует из опубликованных накануне документов ФРС, регулятор не исключает вероятность новых мер поддержки крупнейшей мировой экономики, если макроэкономические данные продолжат оставаться слабыми.

Поддержку курсу евро оказали также заявления главы Совета министров финансов еврозоны Юнкера, который твердо выступает против выхода Греции из еврозоны. По его словам, такое развитие событий совершенно ничем не поможет Греции и одновременно было бы большой опасностью для всей еврозоны. Он также призвал политиков и аналитиков, которые пророчат стране выход из еврозоны, занимать "более молчаливую позицию", чтобы не отпугивать инвесторов от амбициозной программы приватизации, которую реализует Греция.