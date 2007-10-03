Бойко обсуждает с Медведевым газовую проблему

В Доме правительства России началась встреча первого вице-премьера РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО, прибывшим в Москву на переговоры по «газовой проблеме».

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Газпром» направил своим европейским партнерам уведомления о существующих проблемах по поставкам газа в Украину. Задолженность украинской стороны за поставки газа составляет более 1,3 млрд. долларов, говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

В тот же день Европейская комиссия призвала «Газпром» и украинские власти как можно быстрее урегулировать проблему долга украинской стороны.

Сегодня, 3 октября, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики Ю.БОЙКО провести предварительные переговоры в Москве в связи с заявлением РАО «Газпром». «Нужно посоветоваться с Президентом и, скорее всего, я тоже поеду работать над этим вопросом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Премьер подчеркнул, что правительство намерено предпринять усилия для сохранения цены на газ для Украины на существующем уровне, а также «сохранить отношения с нашим партнером в этих вопросах».