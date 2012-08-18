ООН видит частные интересы в украинских тендерах

В Украине существует проблема качества вакцин и их доступности, заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина" (№ 28, 17-22 августа) координатор системы ООН в Украине Оливье Адам.

«Так, есть вопрос тендерных закупок: существуют определенные приватные интересы, вследствие чего необходимого качества вакцина недоступна. Кроме того, очень много вакцин отсутствуют в стране, и это также приводит к низкому уровню иммунизации населения», - сказал О.Адам.

По его словам, важны четкая политика правительства и прозрачные тендеры по закупке вакцин.

«Несомненно, иммунизация необходима. В такой стране, как ваша, иммунизация должна работать как часы. И во многих странах, развитых куда менее Украины, это работает очень четко», - подчеркнул координатор системы ООН.