В Киеве в результате взрыва газа пострадала хозяйка квартиры

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным спасателей, в квартире произошел хлопок газа без последующего горения.

В результате хозяйка жилья получила ожоги рук и лица 1-2 степени. На месте ей была оказана первая медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. Угрозы жизни пострадавшей нет, сообщили в МЧС.

В результате взрыва были выбиты оконные стекла и повреждены межкомнатные двери квартиры, несущие конструкции дома не пострадали, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, взрыв в квартире 16-этажного дома по ул. Милютенко, 42, на Лесном массиве произошел сегодня в 16.11.