В Киеве в результате взрыва газа пострадала хозяйка квартиры
17:28, 17 августа 2012Общество
3749
В Киеве в результате взрыва газа в квартире многоэтажного дома пострадала хозяйка жилья.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
По данным спасателей, в квартире произошел хлопок газа без последующего горения.
В результате хозяйка жилья получила ожоги рук и лица 1-2 степени. На месте ей была оказана первая медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. Угрозы жизни пострадавшей нет, сообщили в МЧС.
В результате взрыва были выбиты оконные стекла и повреждены межкомнатные двери квартиры, несущие конструкции дома не пострадали, добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, взрыв в квартире 16-этажного дома по ул. Милютенко, 42, на Лесном массиве произошел сегодня в 16.11.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter