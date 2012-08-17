В Киеве произошел взрыв в многоэтажке
16:40, 17 августа 2012Общество
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Взрывной волной выбиты окна в квартире и еще на нескольких балконах.
В Киеве на Лесном массиве сегодня в 16.14 произошел взрыв на 14-м этаже дома по ул. Милютенко, 42.
Как передает корреспондент УНИАН, взрывной волной выбиты окна в квартире и еще на нескольких балконах.
В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС, милиции, скорой помощи и газовой службы.
В частности, по состоянию на 16.50 у дома находится около десяти автомобилей скорой помощи.
Впрочем, выяснить, есть ли пострадавшие пока не удается.
В то же время во время взрыва загорания не было.
Также не наблюдается, чтобы происходила эвакуация жителей дома.
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