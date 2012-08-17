Русский язык стал региональным в Херсонской области

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии облсовета в рамках реализации в области Закона Украины "Об основах государственной языковой политики".

В частности, за данное решение проголосовали 50 депутатов из 55, зарегистрированных в зале. Против проголосовали 4 депутата и 1 - воздержался (всего в составе облсовета 84 депутата - УНИАН).

Проект решения был внесен в повестку дня для рассмотрения сессии на заседании рабочей группы перед заседанием облсовета, однако, кто именно из депутатов внес данный законопроект не сообщалось ни на сессии, ни журналистам после заседания.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель облсовета Виктор Пелых сообщил корреспонденту УНИАН, что Херсонский областной совет не планирует рассматривать на своей очередной сессии 17 августа вопрос о реализации положений языкового закона.

«Возможно, будет что-то предложено с голоса. Но в соответствующих комиссиях этот вопрос не обсуждался. Здесь надо быть осторожным. Думаю, вопросы регионального языка теперь будут подниматься постоянно на сессиях, потому что есть напряжение в обществе", - добавил он.

3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

11 июля депутаты Херсонского облсовета приняли подавляющим большинством (63 депутатских голоса из 67 зарегистрировавшихся в зале) обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложение подписать закон о государственной языковой политике.

8 августа закон был подписан Президентом.