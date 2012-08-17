Азаров: мы еще месяц назад не знали, куда девать сахар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил Полтавской областной телерадиокомпании в городе Миргороде.

«У нас запасов сахара более, чем достаточно. Мы еще месяц назад не знали, куда их девать и что с ними делать. Поэтому повышение цены на сахар, скажем, до 8 гривен, если где-то оно имеет место, это абсолютная недоработка местных властей», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что в случае дефицита сахара в каком-то из регионов Украины, государство всегда имеет возможность завезти 5-10 тысяч тонн сахара для решения этой проблемы.

***

Как сообщал УНИАН, согласно данным НИИ "Украгропромпроизводительность", на конец июня средние розничные цены на сахар в Украине составляли 6-6,4 грн/кг с НДС. Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).