Мэрия Одессы хочет купить 10 трамваев, списанных после 25 лет эксплуатации

Как сообщил журналистам мэр Одессы Алексей Костусев в среду во время ознакомительной поездки на одном из трамваев этой партии 1985 года выпуска по одесскому маршруту №18, «закупка подержанных вагонов позволит улучшить ситуацию с подвижным составом в КП «Одесгорэлектротранс».

Отвечая на вопрос о реализации ранее принятой Одесским горсоветом программы обновления подвижного состава в КП «Одесгорэлектротранс», А.Костусев отметил, что в нынешних экономических условиях «мэрия не будет реализовывать прежнюю программу обновления подвижного состава», а подержанные пражские «трамваи хорошо сохранились и не уступают новым российским троллейбусам».

«В 2008 году мэрия потратила 35 млн грн на закупку 16 троллейбусов, - отметил мэр, - а мы приобретаем 10 трамваев всего за 2 млн грн. Возможно, и в следующем году закупим еще 10 таких трамваев».

Как сообщил корреспонденту УНИАН член постоянной депутатской комиссии по бюджету Одесского горсовета, депутат Одесского горсовета Олег Звягин, выделение средств на закупку 10 чешских вагонов, снятых с маршрутов после 25-летней эксплуатации, предусмотрено поправкой к горбюджету-2012, одобренной в июле постоянной депутатской комиссией по бюджету, однако, добавил он, сессией горсовета данный вопрос еще не рассматривался.