В пятницу в Украине потеплеет и станет меньше дождей

Погоду в Украине 17 августа будут определять малоактивные атмосферные фронты. В стране местами пройдут кратковременные дожди.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, воздух постепенно прогреется: температура ночью 13-17 градусов, на юге 15-21, днем 23-28, на западе ночью 9-13, днем 19-23, на Закарпатье 24-26.

В северных областях ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди. Температура ночью 13-16 градусов, днем 23-24. Ветер юго-восточный, северо-западный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем местами кратковременные дожди . Температура ночью 15-21 градус, днем 24-28. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем местами кратковременные дожди. Температура ночью 14-17, днем 23-25 градусов. Ветер юго-восточный, юго-западный, западный, 5-12 м/с.

В западных областях ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди. Температура ночью 9-13 градусов, днем 19-23, на Закарпатье 24-26. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди. Температура ночью 14-15 градусов, днем 23-26. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 17 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии кратковременные дожди. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-18 градусов, днем 25-27.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Евпатории, Севастополя, Феодосии и Ялты 25, в районе Одессы 24 градуса.

Погода на курортах в Карпатском регионе 17 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве без осадков. Температура ночью 11-12 градусов, днем 22-25. Ветер северо-западный, северо-восточный, 7-12 м/с.