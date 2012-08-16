Полтавчанкам, которые избили подругу и выбросили ее с балкона, дали по 13 лет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Согласно сообщению, соответствующее решение вынес Апелляционный суд Полтавской области.

Так, 21-летння и 25-летняя девушки признаны виновными в том, что в ночь с 19 на 20 ноября 2010 года, по предварительному сговору между собой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытали свою 21-летнюю подругу, которую обвинили в похищении и повреждении принадлежащего им имущества. Чтобы заставить потерпевшую сознаться в краже, осужденные истязали ее, нанося многочисленные удары кулаками, ногами, подручными предметами по голове и другим частям тела. Они обломками зеркала царапали ее тело, ножом отрезали волосы, совершили другие жестокие насильственные действия. Не получив от девушки признание в краже, они вытолкали ее раздетой на балкон и закрыли там. От перенесенных пыток и холода она потеряла сознание. В дальнейшем с целью скрыть преступление и избежать наказания они сбросили девушку с балкона 4-го этажа на землю, пытаясь имитировать ее самоубийство. Только благодаря вмешательству соседей, которые вызвали «скорую помощь», девушка осталась жива.

В прокуратуре также отметили, что суд удовлетворил иск потерпевшей в полном объеме и постановил взыскать с осужденных почти 109 тыс. грн материального и морального ущерба.