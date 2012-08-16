Вступил в силу закон об адвокатуре и адвокатской деятельности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра юстиции Александра Лавриновича.

Законом реформированы основы осуществления адвокатской деятельности в Украине в соответствии с общепризнанными международными демократическими стандартами, что обеспечит предоставление адвокатами профессиональной правовой помощи каждому, кто в ней нуждается.

А.Лавринович отметил, что для этого, в частности, усовершенствован порядок допуска к профессии адвоката, определены виды и гарантии адвокатской деятельности, четкая система органов адвокатского самоуправления, внедрено ведение Единого реестра адвокатов Украины, установлен действенный механизм дисциплинарной ответственности адвокатов, а также урегулирован вопрос участия адвокатов иностранных государств в осуществлении адвокатской деятельности на территории Украины.

Проект указанного закона был подготовлен рабочей группой по вопросам реформирования прокуратуры и адвокатуры, образованной распоряжением Президента Украины от 22 ноября 2011 года, и внесенный Президентом на рассмотрение Верховной Рады.

Как отметил министр, принятие закона стало важным шагом на пути создания эффективных механизмов обеспечения защиты прав, свобод и интересов человека и гражданина.