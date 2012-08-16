Дети, отравившиеся дурманом в санатории, уже вышли из больницы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В сообщении напоминается, что 14 августа в санатории «Скадовск» 5 детей (1995-1998 годов рождения) отравились семенами декоративного дурмана.

Дети были госпитализированы в детское отделение Скадовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести, и после интенсивной терапии сегодня выписаны из больницы.

Во время расследования случая отравления было установлено, что дети употребляли семена декоративного дурмана, которые нашли за пределами санатория.

Специалисты Скадовской райсанэпидстанции провели в санатории разъяснительную работу среди персонала и детей.