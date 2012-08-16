Дети, отравившиеся дурманом в санатории, уже вышли из больницы

01:30, 16 августа 2012
Общество
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Пятерых детей, которые отравились семенами травы дурмана в Скадовске Херсонской области, выписали из больницы.

Как галлюциноген, дурман издавна использовался в народной медицине и колдовских обрядах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В сообщении напоминается, что 14 августа в санатории «Скадовск» 5 детей (1995-1998 годов рождения) отравились семенами декоративного дурмана.

Дети были госпитализированы в детское отделение Скадовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести, и после интенсивной терапии сегодня выписаны из больницы.

Во время расследования случая отравления было установлено, что дети употребляли семена декоративного дурмана, которые нашли за пределами санатория.

Специалисты Скадовской райсанэпидстанции провели в санатории разъяснительную работу среди персонала и детей.

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