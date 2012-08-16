В Луганске разоблачили фальшивомонетчика, который печатал гривни на принтере

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, мужчина задержан 14 августа во время проведения оперативных мероприятий.

Сотрудники УГСБЭП обнаружили и изъяли 6000 фальшивых гривен (номиналом 50 гривен). Изъяты вещественные доказательства: принтер, компьютер, средства для нарезания бумаги, обрезки бумаги с изображением купюр.

Возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег).