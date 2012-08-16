В Луганске разоблачили фальшивомонетчика, который печатал гривни на принтере
01:10, 16 августа 2012Общество
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В Луганске сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (УГСБЭП) разоблачили 25-летнего фальшивомонетчика, который печатал поддельные гривни на принтере.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, мужчина задержан 14 августа во время проведения оперативных мероприятий.
Сотрудники УГСБЭП обнаружили и изъяли 6000 фальшивых гривен (номиналом 50 гривен). Изъяты вещественные доказательства: принтер, компьютер, средства для нарезания бумаги, обрезки бумаги с изображением купюр.
Возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег).
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