Табачник: если найдем нарушения, студенческих билетов не выдадим

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в Кабинете министров Украины.

Д.Табачник заверил, что сообщения о приеме на учебу во «второй-третьей волне» вступительной кампании студентов, которые имеют не наивысшие баллы, а тех, кто быстрее принес оригиналы документов, тщательным образом будут проверяться. «Если есть такие факты – это грубое нарушение», - отметил он.

В то же время, по словам Д.Табачника, при выявлении случая, что кто-то своевременно подал заявление, но не был зачислен, министерство отменит или изменит соответствующий приказ вуза.

«Поскольку у нас весь сентябрь есть на выдачу студенческих билетов, я вам обещаю, что мы в таких случаях просто и приказ отменим, и не выдадим студенческий билет», - отметил он.

Также Д.Табачник подчеркнул, что не объявлял «четвертой волны» зачисления в вузы. «Это не «четвертая волна» - это попытка не потерять наиболее талантливых детей на естественных и математических направлениях подготовки», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа Министерство образования и науки, молодежи и спорта в связи с ситуацией, которая сложилась с невыполнением плана госзаказа высшими учебными заведениями разных уровней, своим письмом разрешило продлить срок приема оригиналов документов до 15 августа 2012 г.

По данным пресс-службы Гражданской сети «Опора», на те направления, где остались свободные места после третьей волны рекомендованных к зачислению, вузы будут принимать оригиналы документов до 15 августа 2012 г. Абитуриенты, которые не попали в третий список, но были близко к нему, должны обратиться в учебное заведение и поинтересоваться, есть ли вакантное место на то направление подготовки, на которое они подавали заявление и документы, и есть ли у них шансы вступить на места госзаказа в соответствии с их конкурсным баллом.

Кроме этого, до 25 августа 2012 г. было разрешено приносить оригиналы документов на контрактную форму обучения не только на те направления подготовки, на которые абитуриент подал документы до 31 июля, но и на другие. Однако это можно делать лишь в пределах одного учебного заведения и на направления с одинаковыми конкурсными предметами.

Письмо министерства носит рекомендательный характер.