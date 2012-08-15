Мэра с якобы выколотым глазом вернули в СИЗО

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в крымском управлении МВД.

"Он схватил лежащую на столе ручку и, видимо, хотел ткнуть себе в глаз, но промахнулся и только слегка поцарапал нижнее веко. Его под конвоем доставили в больницу, но медпомощь задержанному практически не требовалась, его вернули в следственный изолятор", - сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что Коноплев был задержан сотрудниками севастопольского управления по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщал УНИАН, сотрудники УБОПа задержали мэра и директора частного предприятия при получении взяток в размере 20 тыс. дол. и 100 тыс. грн. Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК (получение взятки).