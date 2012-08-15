Умер американский писатель-фантаст Гарри Гаррисон
Американский писатель-фантаст Гарри Гаррисон скончался 15 августа 2012 года, сообщается на его официальном сайте.
Как передает Lenta.ru, прозаику было 87 лет. Он прославился фантастическими сериями "Стальная крыса", "Мир смерти", "Эдем", "Билл, герой галактики" и другими.
Г.Гаррисон родился в марте 1925 года в штате Коннектикут. Его настоящее имя - Генри Максвелл Демпси, но узнал он об этом только в возрасте 30 лет, поскольку отец сообщил родственникам, что назвал мальчика Гарри Гаррисоном. Гаррисон считается единственным в мире писателем, взявшим в качестве псевдонима выдуманное имя, которое он, тем не менее, считал настоящим.
Окончив художественную школу в Нью-Йорке, Г.Гаррисон в 1943 году получил повестку в армию и отслужил четыре года в ВВС США в должности инструктора по стрельбе. Он завершил военную службу в звании сержанта и до конца жизни оставался убежденным антимилитаристом. Его неприятие войны было, в частности, отражено в фантастическом романе "Билл, герой галактики".
После окончания службы Г.Гаррисон работал художником, а затем редактором. Профессиональным литератором он стал в 1956 году.
Первой книгой Г.Гаррисона стал роман "Неукротимая планета" (Deathworld, 1960), который в последующие годы получил продолжение и стал трилогией: в 1964 был опубликован "Инженер по этике" (Deathworld 2), а спустя четыре года были напечатаны "Конные варвары" (Deathworld 3).
Широкую известность Г.Гаррисону принес цикл фантастических произведений "Стальная крыса", главным героем которых является Джим Ди Гриз - мошенник, получивший прозвище Джим Стальная крыса. По ходу повествования он попадает в невероятные ситуации и всегда выходит из них победителем.
Г.Гаррисон был членом Британской научно-фантастической ассоциации, основателем и главой "Всемирной НФ" - международной организации, объединивший писателей-фантастов. Его также удостоили литературной премии "Небьюла" (Nebula Award) за особые заслуги в области научной фантастики.