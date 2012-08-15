Умер американский писатель-фантаст Гарри Гаррисон

Как передает Lenta.ru, прозаику было 87 лет. Он прославился фантастическими сериями "Стальная крыса", "Мир смерти", "Эдем", "Билл, герой галактики" и другими.

Г.Гаррисон родился в марте 1925 года в штате Коннектикут. Его настоящее имя - Генри Максвелл Демпси, но узнал он об этом только в возрасте 30 лет, поскольку отец сообщил родственникам, что назвал мальчика Гарри Гаррисоном. Гаррисон считается единственным в мире писателем, взявшим в качестве псевдонима выдуманное имя, которое он, тем не менее, считал настоящим.

Окончив художественную школу в Нью-Йорке, Г.Гаррисон в 1943 году получил повестку в армию и отслужил четыре года в ВВС США в должности инструктора по стрельбе. Он завершил военную службу в звании сержанта и до конца жизни оставался убежденным антимилитаристом. Его неприятие войны было, в частности, отражено в фантастическом романе "Билл, герой галактики".

После окончания службы Г.Гаррисон работал художником, а затем редактором. Профессиональным литератором он стал в 1956 году.

Первой книгой Г.Гаррисона стал роман "Неукротимая планета" (Deathworld, 1960), который в последующие годы получил продолжение и стал трилогией: в 1964 был опубликован "Инженер по этике" (Deathworld 2), а спустя четыре года были напечатаны "Конные варвары" (Deathworld 3).

Широкую известность Г.Гаррисону принес цикл фантастических произведений "Стальная крыса", главным героем которых является Джим Ди Гриз - мошенник, получивший прозвище Джим Стальная крыса. По ходу повествования он попадает в невероятные ситуации и всегда выходит из них победителем.

Г.Гаррисон был членом Британской научно-фантастической ассоциации, основателем и главой "Всемирной НФ" - международной организации, объединивший писателей-фантастов. Его также удостоили литературной премии "Небьюла" (Nebula Award) за особые заслуги в области научной фантастики.