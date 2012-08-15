Завтра в Украине - ливни, грозы, град, шквалы

16 августа погоду в Украине будет определять активный циклон с центром над Киевской и Полтавской областями. В стране сохранится дождливая погода: сильные ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура существенно не изменится, наиболее прохладно будет в западных областях: ночью температура 10-14 градусов, днем 19-23, на Закарпатье 24-26, в северных и центральных областях ночью 12-14, днем 20-25, на юге и востоке наиболее теплая погода: ночью 13-20, днем 24-28 градусов.

В северных областях ночью и днем сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14 градусов, днем 20-23. Ветер юго-восточный, юго-западный, северо-западный, 7-12 м/с.

В южных областях ночью и днем местами грозовые дожди . Температура ночью 14-20 градусов, днем 24-28. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-12 м/с.

В восточных областях ночью и днем местами пройдут грозовые дожди. Температура ночью 13-16, днем 24-27 градусов. Ветер юго-западный, 5-12 м/с.

В западных областях ночью и днем ливни, грозы, местами град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 10-14 градусов, днем 19-23, на Закарпатье 24-26. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем ливни, грозы, местами град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 12-14 градусов, днем 20-25. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Погода на курортах Крыма: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии грозовые дожди. Ветер юго-западный, западный, 5-12 м/с. Температура ночью 16-18 градусов, днем 25-27.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Евпатории, Феодосии, Ялты и Одессы 25 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ливни, грозы, местами град, шквалы 15-22 м/с. Температура ночью 12-13 градусов, днем 22-25. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.