Одесская область получила региональный язык - русский

Одесский областной совет принял решение о применении к русскому языку мер, направленных на использование региональных языков, предусмотренных в законе Украины «Об основах государственной языковой политики».

За соответствующее решение депутаты облсовета проголосовали на внеочередной сессии в среду, пишет Радио Свобода.

Кроме того, облсовет обратится к сельским, поселковым и городским советам области с предложением о принятии аналогичных решений по развитию, использованию и защите русского, а также других языков, как региональных.

Облсовет также поручил обладминистрации предусмотреть в областном бюджете Одесской области на 2013 год расходы на реализацию Закона Украины «Об основах государственной языковой политики».