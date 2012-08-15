Одесская область получила региональный язык - русский

12:49, 15 августа 2012
Общество
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Одесский областной совет принял решение о предоставлении на территории области статуса регионального русскому языку.

Одесский облсовет ввел региональный язык. Фото http://dumskaya.net

Одесский областной совет принял решение о применении к русскому языку мер, направленных на использование региональных языков, предусмотренных в законе Украины «Об основах государственной языковой политики».

За соответствующее решение депутаты облсовета проголосовали на внеочередной сессии в среду, пишет Радио Свобода.

Кроме того, облсовет обратится к сельским, поселковым и городским советам области с предложением о принятии аналогичных решений по развитию, использованию и защите русского, а также других языков, как региональных.

Облсовет также поручил обладминистрации предусмотреть в областном бюджете Одесской области на 2013 год расходы на реализацию Закона Украины «Об основах государственной языковой политики».

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