Крым отложил «язык» до октября

Верховный Совет Крыма поручил Совету министров автономии до 10 октября подготовить и внести на рассмотрение крымского парламента предложения по реализации в автономии закона об основах государственной языковой политики, подписанного в начале августа президентом Украины Виктором Януковичем.

Как передает корреспондент УНИАН, на внеочередной сессии в среду «за» такое решение проголосовали 80 из 88 парламентариев.

Всего в ВС АРК 100 депутатов.

Кроме того, парламент Крыма рекомендовал обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения региона об основных положениях закона. Органам местного самоуправления и райгосадминистрациям рекомендовано разработать и осуществлять мероприятия по реализации положений закона на своих территориях.

«Принятый закон фактически подтверждает многие правовые нормы о языке, прописанные в Конституции автономии. Главное - он расширяет полномочия органов местного самоуправления в языковой сфере, обеспечивает реализацию в Украине основных демократических свобод и прав человека. Правовые нормы Закона позволят обеспечить в 13 регионах страны функционирование и развитие 18 региональных языков. Закон, по большому счету, предоставляет гражданину право разговаривать с государством на родном языке», - заявил с трибуны крымский спикер Владимир Константинов, который является автором принятого сегодня решения ВС автономии.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Виктор Янукович подписал принятый Верховной Радой закон о принципах государственной языковой политики.

Как заявил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, документ не будет препятствовать развитию в Крыму государственного - украинского - языка, региональными здесь могут стать русский и крымскотатарский языки - только эти языковые группы насчитывают на полуострове не менее 10% населения.

14 августа представители 8 общественных организаций обратились к спикеру крымского парламента и премьер-министру автономии с просьбой предоставить украинскому языку статус регионального в республике наряду с русским и крымскотатарским как языку национального меньшинства в регионе.