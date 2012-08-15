Из-за заявления церковников в Украине могут запретить Симпсонов и Спанч Боба

Об этом сообщает Телекритика.

Соответствующее решение принял глава комиссии Василий Костицкий.

Поводом для проверки стало сообщение из интернета, которое приводит исследование мультфильмов, которые, по мнению авторов, «несут реальную угрозу нашим детям».

Национальная комиссия дает ссылку на это сообщение и брошюру, размещенные на сайте «Семья под покровом Богородицы».

«В результате исследований оказалось, что все эти мультфильмы - это спецпроекты, направленные на разрушение семьи, пропаганду извращений, наркомании и прочего. Кто бы мог, например, подумать, что Губка Боб - это гомосексуалист, Маша и медведь - ювенальный мультфильм, а распространенные мультфильмы "Аниме" - это самая пропаганда гендера », - говорится в сообщении, которое стало поводом к рассмотрению в моральной Нацкомиссии.

Авторы этой брошюры просят президента, Верховную Раду, Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали и Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретить показывать эти мультфильмы в Украине.