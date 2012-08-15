Еще 4 украинских ТЭЦ перейдут в частные руки

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о продаже находящихся в госсобственности акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ, сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 15 августа.

Как отмечается в сообщении Фонда, на продажу планируется выставить 101 млн 638 тыс. акций ПАО "Днепродзержнская ТЭЦ" (номинальная стоимость одной акции 0,25 грн), 118 млн 966 тыс. акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" (номинальной стоимостью 0,25 грн), 174 млн 101 тыс. акций ПАО "Одесская ТЭЦ" (номинальной стоимостью 0,25 грн), 295 млн 909 тыс. акций ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" (номинальной стоимостью 1 грн).

Напомним, ранее Кабинет министров Украины передал Фонду госимущества Украины пакеты акций данных четырех теплоэлектроцентралей для подготовки к последующей приватизации.