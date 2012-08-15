В Харькове ночью напали на языковой протест

В ночь на среду неизвестные молодчики напали на активистов "языкового майдана" в Харькове.

Об этом Украинской правде сообщили участники акции в защиту украинского языка.

"14 августа после очередной попытки харьковской городской власти разогнать языковой протест активисты переместились в сад Шевченко к памятнику Кобзарю. 15 августа ночью около 01.15 к месту расположения акции подбежали четыре молодчика в спортивных костюмах с капюшонами, сломали и украли четыре украинских государственных флага", - рассказали протестующие.

По их словам, молодчики также срезали ножами, растерзали и украли агитационные материалы и вещи.

Активисты отметили, что каждую ночь в 01.00 в саду Шевченко выключается свет, об этом было известно, поэтому нападающие "действовали организованно и спланировано". "Сотрудники милиции, которые больше месяца круглосуточно следили за языковым протестом (рядом постоянно находились патрульные милицейские машины) именно этой ночью" случайно "исчезли в неизвестном направлении", - добавляют активисты.

"Однозначно можно говорить, что налет на протестующих является спланированным и срежиссирован городскими властями, синхронные действия бандитов и сотрудников милиции – убедительное тому подтверждение", - считают участники акции. Они также подчеркивают, что "продолжается ежедневное давление и преследование харьковским горсоветом языкового протеста, работники Кернеса уже добились пяти судебных запретов акции, почти ежедневно приходят госисполнители и незаконно заставляют протестующих перемещаться на другое место, на активистов регулярно составляют сфабрикованные протоколы об административных правонарушениях".