Янукович в "Артеке" попадет на "Новую волну"

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского правительства, в конкурсе примут участие 16 молодых исполнителей из 12 стран мира. Оценивать их выступления будет жюри, которое возглавит народный артист России и Украины, продюсер конкурса Игорь Крутой.

Помимо выступлений молодых талантов, в течение трехдневного музыкального марафона на сцене центрального стадиона «Артека» выступят лауреаты конкурса «Детская Новая волна» прошлых лет, а также звезды украинской и российской эстрады. Среди них – Ани Лорак, Наталья Королева, Борис Моисеев, Ирина Аллегрова, Алсу, Доминик Джокер, Иван Дорн, «Дискотека Авария», Полина Гагарина, Юлия Савичева, Дима Билан.

«Детская Новая волна» - это яркое культурное международное событие, за которым следят миллионы телезрителей во всем мире. Такой грандиозный музыкальный конкурс открывает миру новые имена, знакомит с молодыми, по-настоящему талантливыми артистами», - отметили организаторы.

Напомним, «Детская Новая волна» проводится уже 5 лет.

Как ранее сообщила пресс-служба Президента Украины, 15 августа Международном детском центре «Артек» побывает Виктор Янукович.