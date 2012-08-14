Уполномоченный Президента назвал причину убийства детей в Краснодоне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Ю.Павленко, анализ показывает, что трагедии можно было бы избежать, если бы должностные лица придерживались законодательства в своей деятельности.

Он заметил, что местная служба по делам детей неподобающим образом работала, а также отсутствовал контроль со стороны соответствующих органов местного самоуправления.

«Основная причина – это несоблюдение периодичности посещения службой по делам детей усыновленных детей», - сказал Ю.Павленко и добавил, что это является грубым нарушением законодательства.

Согласно постановлению Кабинета министров, служба по делам детей по месту жительства усыновителей ежегодно в течение первых трех лет после усыновления ребенка должна проверять условия его проживания и воспитания.

В то же время, сказал Ю.Павленко, в ситуации в Краснодоне работники социальной службы посетили эту семью лишь через полтора года после усыновления. «Если бы проверили своевременно, то гибели второго ребенка можно было бы избежать», - добавил уполномоченный Президента по правам ребенка.

Как сообщал УНИАН, в поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области 30 июля мужчина и женщина похитили 3-летнюю Кристину Кабакову и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении.

31 июля ночью милиция нашла похищенную девочку живой и здоровой в доме у похитителей.

1 августа выяснилось, что женщина, похитившая девочку, в 2011 году убила двоих приемных детей - девочек 3 и 4 лет, а украсть Кристину решила, чтобы скрыть одно из убийств.

В то же время в службе по делам детей заверили, что эта семья характеризуется всеми положительно, женщина является матерью-героиней, и в настоящее время воспитывает 8 родных детей и приемного ребенка – брата убитых девочек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека).

Кроме того, против женщины возбуждено уголовное дело по п.п. 2, 4, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В дальнейшем эти два дела будут объединены в одно производство.

Устанавливается степень вины ее мужа и 22-летней дочери, которые также принимали участие в убийстве детей.

2 августа прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против заведующего сектором опеки и попечительства исполнительного комитета Краснодонского городского совета по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).