Донецкий облсовет 16 августа попытается придать статус русскому языку

Донецкий областной совет на внеочередной сессии в четверг, 16 августа, рассмотрит один вопрос: «О реализации Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Донецкой области», пишет Зеркало недели.

Как сообщается, сессия начнется в 12:00.

Таким образом, Донецкая область станет вторым регионом Украины, в котором русский станет региональным.

Как сообщал УНИАН, Одесский городской совет на внеочередной сессии 13 августа принял решение, согласно которому русский язык получил в городе статус регионального.