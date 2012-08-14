Донецкий облсовет 16 августа попытается придать статус русскому языку
11:16, 14 августа 2012Общество
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Для предоставления русскому языку статуса регионального Донецкий областной совет соберется на внеочередную сессию 16 августа.
Донецкий облсовет соберется ради одного вопроса
Донецкий областной совет на внеочередной сессии в четверг, 16 августа, рассмотрит один вопрос: «О реализации Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Донецкой области», пишет Зеркало недели.
Как сообщается, сессия начнется в 12:00.
Таким образом, Донецкая область станет вторым регионом Украины, в котором русский станет региональным.
Как сообщал УНИАН, Одесский городской совет на внеочередной сессии 13 августа принял решение, согласно которому русский язык получил в городе статус регионального.
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