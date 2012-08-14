Умер мужчина, который сжег себя в здании "Крымгаза"

Как сообщила УНИАН пресс-служба Совета министров Крыма, премьер-министр автономной республики Анатолий Могилев выразил соболезнование семье погибшего.

Он также потребовал от правоохранительных органов, профильного комитета - Рескомитета по топливу и энергетике, а также руководства "Крымгаза" выяснить обстоятельства инцидента и дать им правовую оценку.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа 44-летний мужчина в здании "Крымгаза" в Симферополе достал из сумки бутылку с жидкостью, облил ею себя, а также пол вокруг и поджег. Симферополец получил ожоги 95% тела и был госпитализирован.

Милиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 120 УК Украины "доведение до самоубийства", санкция которой - до трех лет тюрьмы.