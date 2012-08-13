Киев снова затопило: уровень воды достигает колен (добавлены фото)
21:45, 13 августа 2012Общество
10297 0
Киев в очередной раз не выдержал летнего дождя.
Киев "по уши" в воде
Ливнеприемники и канализация, которые не чистят годами, не справляются с дождем, который идет с утра 13 августа, сообщает Украинская правда.
Вода достигает колен
В частности, на улице Скляренко уровень воды достигает колен.
Видео Youtube
Напомним, что сегодня и центр Днепропетровска «утопает» в дождевой воде. В городе за сутки выпала месячная норма осадков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter