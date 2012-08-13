Киев снова затопило: уровень воды достигает колен (добавлены фото)

21:45, 13 августа 2012
Общество
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Киев в очередной раз не выдержал летнего дождя.

Киев

Ливнеприемники и канализация, которые не чистят годами, не справляются с дождем, который идет с утра 13 августа, сообщает Украинская правда.

Вода достигает колен

В частности, на улице Скляренко уровень воды достигает колен.

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Напомним, что сегодня и центр Днепропетровска «утопает» в дождевой воде. В городе за сутки выпала месячная норма осадков.

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