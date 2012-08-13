Центр Днепропетровска утопает из-за обильных ливней (фото)

13:43, 13 августа 2012
Общество
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За сутки в Днепропетровске выпала месячная норма осадков, из-за чего центр города «утопает» в дождевой воде.

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В Днепропетровске в ночь на 13 августа прошел обильный ливневый дождь. В результате водой затопило центр города.

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Об этом сообщает most-dnepr.info.

«В Днепропетровске выпало 54 мм осадков за сутки - это почти месячная норма. Таким образом, конечно, вода стекает в низко расположенные места, и там, где она накапливается, могут быть проблемы», - заверил в комментарии УНН директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Фото: Оксана Чекункова, Мост Днепр

 

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