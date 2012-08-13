Центр Днепропетровска утопает из-за обильных ливней (фото)

В Днепропетровске в ночь на 13 августа прошел обильный ливневый дождь. В результате водой затопило центр города.

Об этом сообщает most-dnepr.info.

«В Днепропетровске выпало 54 мм осадков за сутки - это почти месячная норма. Таким образом, конечно, вода стекает в низко расположенные места, и там, где она накапливается, могут быть проблемы», - заверил в комментарии УНН директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Фото: Оксана Чекункова, Мост Днепр