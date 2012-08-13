Центр Днепропетровска утопает из-за обильных ливней (фото)
13:43, 13 августа 2012Общество
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За сутки в Днепропетровске выпала месячная норма осадков, из-за чего центр города «утопает» в дождевой воде.
За сутки в Днепропетровске выпала месячная норма осадков
В Днепропетровске в ночь на 13 августа прошел обильный ливневый дождь. В результате водой затопило центр города.
В Днепропетровске выпало 54 мм осадков за сутки
Об этом сообщает most-dnepr.info.
«В Днепропетровске выпало 54 мм осадков за сутки - это почти месячная норма. Таким образом, конечно, вода стекает в низко расположенные места, и там, где она накапливается, могут быть проблемы», - заверил в комментарии УНН директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Фото: Оксана Чекункова, Мост Днепр
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