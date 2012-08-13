Музей трипольской культуры снова захватили

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца, сегодня ночью группа людей захватила территорию музея.

В пресс-службе напомнили, что 21 июля территория музея была захвачена новым владельцем в связи с продажей музея третьей стороне. 10 августа Обуховский районный суд вернул помещение заведения культуры предыдущим владельцам. Согласно этому решению 11 августа директор музея Александр Полищук вернулся к исполнению обязанностей и установил на территории музея свою охрану.

Справка УНИАН. Частный историко-археологический Музей трипольской культуры «Древняя Аратта – Украина» в с. Триполье существует семь лет, он находится рядом с местом, где киевский краевед Викентий Хвойка открыл трипольскую археологическую культуру. Музей имеет уникальную коллекцию артефактов VI-III вв. до н.э., экспозиция состоит из 500 экспонатов. За семь лет музей посетили 200 тыс. чел.