Россия намерена «сегодня-завтра» решить вопрос с украинскими трубами

Россия рассчитывает на решение в ближайшее время ряда экономических споров между Москвой и Киевом, в том числе по квотам на украинские трубы. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что прямо в ближайшее время, сегодня-завтра, в ближайшие дни, будет решен вопрос по квотам на трубы, произведенным на территории Украины. И взаимные торговые претензии, которые мы имеем, мы в ближайшие дни-недели все разрешим", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 августа 2012 приняло распоряжение об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб из Украины, на территории Республики Беларусь и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года и предоставило соответствующие полномочия на его подписание.

Целью подписания Протокола к Соглашению является обеспечение доступа некоторых видов украинской трубной продукции в Российскую Федерацию без уплаты дополнительной антидемпинговой пошлины до конца 2012 года. Проект протокола предусматривает квоты в поставках некоторых видов стальных труб в Россию в период с августа по 31 декабря 2012 года в размере 150 тыс. тонн.

В сентябре 2011 года Украина, Россия, Белоруссия и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран-участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тысяч тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии текущего года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тысячи тонн труб, в том числе в РФ - 150 тысяч тонн. Таким образом, общая квота по РФ в 2012 году будет сохранена на прошлогоднем уровне - 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.