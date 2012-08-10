Пострадавшим от пожара в Херсонской области пообещали компенсацию

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, Н.Азаров сказал: «Я поручил председателю Херсонской ОГА предоставить правительству данные о пострадавших от пожара. Помощь людям безусловно будет предоставлена, компенсации будут выделены».

При этом глава правительства подчеркнул, что пока ни один населенный пункт от пожара не пострадал, сгорели лишь две фермы.

Н.Азаров подчеркнул: «Я сказал председателю обладминистрации Херсонской области, что нам проще все населенные пункты, которые находятся в зоне опасности, заново отстроить, чем потерять хотя бы одну жизнь. Поэтому если есть хотя бы малейшая опасность – будем эвакуировать людей. Все расходы мы компенсируем. Человека не вернешь. Дома, машины – все это дело наживное».