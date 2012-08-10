В столкновении двух авто на Киевщине погибли 5 человек
08:38, 10 августа 2012Общество
3814 0
В Киевской области произошло столкновение двух автомобилей: погибло 5 человек, в том числе ребенок.
ДТП произошла под Белой Церковью
Вчера в 21.20 недалеко от Белой Церкви Киевской области на автодороге Киев – Одесса в результате столкновения двух легковых автомобилей погибло 5 человек, в том числе ребенок 2006 г.р.
Как сообщает пресс-служба МЧС, еще один ребенок (2008 г.р.) с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Киевской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter