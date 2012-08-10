Мошенники "кидали" богатых покупателей, показав чужой завод

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, по такой схеме преступники провернули более 15 афер.

Как указывается в сообщении, в Управление МВД в Херсонской области обратилось несколько жителей одного из иностранных государств, которые сообщили, что они стали жертвами мошенников.

Несколько месяцев назад в сети Интернет пострадавшие прочитали объявление, что в Херсоне работает завод, владельцы которого реализуют подсолнечное масло по приемлемой цене. Иностранцы позвонили по указанному телефону и договорились о встрече с предпринимателями в Херсоне. С заявителями встретились двое мужчин, представились владельцами завода. Чтобы развеять все сомнения, херсонцы пригласили людей на экскурсию по предприятию. Иностранцам продемонстрировали цеха, оборудование, технологический процесс, что убедило их в порядочности компаньонов.

Через несколько дней иностранцы заключили контракт с предприятием на поставку 49 тыс. л подсолнечного масла, а также 68 т сахара. В качестве предоплаты иностранцы перечислили на счета мошенников около 100 тыс. долл.

Однако после оплаты товар им не привезли и на связь никто не вышел, после чего они обратились в областное управление милиции.

Милиция установила личности мошенников. Ими оказались 33-летний и 65-летний херсонцы. Также стало известно, что существует около 15 подобных фактов преступной деятельности задержанных в разных областях Украины.

Подозреваемых задержали в тот момент, когда они водили по заводу очередных жертв. Во время обыска в автомобиле задержанных милиционеры обнаружили 10 мобильных телефонов, с помощью которых преступники связывались с предпринимателями. Каждый раз после перевода на их счет денег, мошенники меняли номера телефонов.

При этом настоящие владельцы завода не догадывались о преступных действиях, поскольку мошенники заранее познакомились с ними и сказали, что выступают посредниками богатых предпринимателей из иностранных государств, которые хотят купить завод.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 УК Украины "Мошенничество". Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.