В Украину вернулась икона, на которой присягали первые воины УПА (фото)

Дарение состоялось во время встречи главы облгосадминистрации Бориса Климчука с настоятелем прихода Украинской автокефальной православной церкви Киевского патриархата святой Софии Киевской в Чикаго Иваном Боярчуком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА, священник прибыл на Волынь, чтобы передать икону «Образ Покровы», на которой воины УПА в 1942 году принимали присягу, и раритетные книги, которые были изданы в США в 50-х годах прошлого века: «Історія української літератури», «Літопис Волині» и «Волинь у боротьбі за волю України» («История украинской литературы», «Летопись Волыни» и «Волынь в борьбе за свободу Украины»).

Отец Иван рассказал историю иконы: «Сначала Роман Шухевич перевез ее на чехословацкую территорию, затем она попала в руки владыки Петра – главного казначея ОУН-УПА, который проживал в нашей семье. Умирая, митрополит Петр сказал мне: если вы когда-то найдете такое место на Земле, где убедитесь в безопасном и надежном ее сохранении, то отдайте. Если не найдете - решайте сами, как передать ее потомкам».

Скорее всего, эти экспонаты найдут свое место в Волынском краеведческом музее, - сказал Б.Климчук, отметив, что «возможно, среди подаренных книг есть такие, которые необходимо переиздавать...».