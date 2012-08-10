В Украину вернулась икона, на которой присягали первые воины УПА (фото)
Священник из украинской диаспоры подарил Волыни икону, на которой присягали воины УПА.
Дарение состоялось во время встречи главы облгосадминистрации Бориса Климчука с настоятелем прихода Украинской автокефальной православной церкви Киевского патриархата святой Софии Киевской в Чикаго Иваном Боярчуком.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА, священник прибыл на Волынь, чтобы передать икону «Образ Покровы», на которой воины УПА в 1942 году принимали присягу, и раритетные книги, которые были изданы в США в 50-х годах прошлого века: «Історія української літератури», «Літопис Волині» и «Волинь у боротьбі за волю України» («История украинской литературы», «Летопись Волыни» и «Волынь в борьбе за свободу Украины»).
Отец Иван рассказал историю иконы: «Сначала Роман Шухевич перевез ее на чехословацкую территорию, затем она попала в руки владыки Петра – главного казначея ОУН-УПА, который проживал в нашей семье. Умирая, митрополит Петр сказал мне: если вы когда-то найдете такое место на Земле, где убедитесь в безопасном и надежном ее сохранении, то отдайте. Если не найдете - решайте сами, как передать ее потомкам».
Скорее всего, эти экспонаты найдут свое место в Волынском краеведческом музее, - сказал Б.Климчук, отметив, что «возможно, среди подаренных книг есть такие, которые необходимо переиздавать...».