Владу Прокаеву все же уволили с работы в Лавре

Об этом "Украинской правде" рассказал юрист-правозащитник, член Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Александр Палий.

По словам члена общсовета, в понедельник состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали бывшие сотрудники Лавры. Они продемонстрировали приказы, которые подписал директор заповедника Виктория Лесничая. При этом приказы датированы еще 31 июля.

"Не успели, наверное, ее фамилию еще поставить на сайт, но ее уволили", - сказал Палий на вопрос об увольнении Прокаевой.

"Я так понимаю, что многие из заместителей, которые есть на сайте, уже уволены", - добавил он.

Юрист также высказал предположение, что увольнение проводилось не совсем законно, так как часть людей были на больничном, а некоторые - в отпусках.

"Например, заместитель начальника отдела сказала, что уволили даже председатель профкома. А это сделать не так просто, потому что, согласно закону о профсоюзах и правах и гарантиях их деятельности, администрация должна направить письмо профсоюзному комитету, в котором просить согласия профкома на его увольнение. Я думаю, что вряд ли такое письмо поступало, потому что это - время", - сказал он.

На прошлой неделе разгорелся конфликт между Лесничей и Прокаевой, в результате чего Прокаевой был вынесен выговор. При этом экс-модель заявила, что лично дала взятку Лисничей для министра культуры Михаила Кулиняка в размере 50 тысяч долларов для того, чтобы получить должность заместителя директора заповедника.