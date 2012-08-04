Мадонна учит слово "дякую" и интересуется уровнем демократии в Украине

Об этом сообщает Украинская правда.

Когда Мадонна вышла на ту часть сцены, которая ближе к фан-зоне, кто-то из толпы протянул ей российский флаг. "Это что, ваш флаг?", - спросила певица. На что половина толпы начала скандировать "Нет" и протянула поп-диве украинский флаг. "У вас что, два флага?", - спросила Мадонна, но в итоге выбрала украинский, немного подержала его в руках, а потом отдала зрителям.

После этого Мадонна продолжила разминаться на сцене вместе со своим балетом, отдельно спросив у присутствующих, как на украинском языке будет "thank you": "Это будет" спасибо ", как у русских?". После этого толпа начала скандировать "дякую". Мадонна несколько раз повторила это слово, сказав, что постарается запомнить его на будущее. Певица также спросила: "А правда, что у вас не очень хороший президент, везде коррупция и ненастоящая демократия?"