У побережья Крыма столкнулись катер и теплоход: есть погибший и раненые

Об этом сообщает МЧС Украины.

"На месте происшествия было установлено, что во время столкновения один человек погиб и 12 были травмированы. Из них госпитализированы в больницу города Судак шесть человек, из них два человека находятся в тяжелом состоянии (граждане России) и четверо находятся в среднем состоянии тяжести (из них двое - граждане России, один - гражданин Белоруссии, один - гражданин Украины)", - говорится в сообщении.