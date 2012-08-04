У побережья Крыма столкнулись катер и теплоход: есть погибший и раненые
15:53, 04 августа 2012Общество
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Один человек погиб и 12 пострадали в результате столкновения в Черном море возле мыса Алчак-Кая катера "Судак" и теплохода "Черноморье",
Об этом сообщает МЧС Украины.
"На месте происшествия было установлено, что во время столкновения один человек погиб и 12 были травмированы. Из них госпитализированы в больницу города Судак шесть человек, из них два человека находятся в тяжелом состоянии (граждане России) и четверо находятся в среднем состоянии тяжести (из них двое - граждане России, один - гражданин Белоруссии, один - гражданин Украины)", - говорится в сообщении.
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