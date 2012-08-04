Завтра в Украине - до 38°
15:01, 04 августа 2012Общество
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В Киеве и области осадки не предвидятся. Температура по области ночью 17-22°, днем 30-34°. По г. Киеву температура ночью 20-22°, днем 31-33°.
На юге будет почти 40 градусов
Завтра кратковременные дожди ожидаются в западных областях Украины, на Левобережье и в Крыму
Киев. 4 августа. УНИАН. Завтра, 5 августа, кратковременные дожди ожидаются в западных областях Украины, на Левобережье и в Крыму.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер в течение суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, на юге к 25°, в западных областях 14-19°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской области 35-38°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 22-27°.
4 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 25-26°, в Днепре возле Киева 26°.
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