Завтра в Украине - до 38°

Завтра кратковременные дожди ожидаются в западных областях Украины, на Левобережье и в Крыму

Киев. 4 августа. УНИАН. Завтра, 5 августа, кратковременные дожди ожидаются в западных областях Украины, на Левобережье и в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, на юге к 25°, в западных областях 14-19°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской области 35-38°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 22-27°.

4 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 25-26°, в Днепре возле Киева 26°.