Россия ужесточает контроль на границе в связи с африканской чумой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«Принято решение усиления контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Управление Россельхознадзора по Белгородской области заострило внимание на необходимости ввода жесткого контроля за перемещением продукции животного происхождения в ручной клади пассажиров, следующих из Украины и, в частности, Запорожской области, где зарегистрирован очаг АЧС», - говорится в сообщении.

Кроме этого, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов направил в территориальные управления ведомства письмо, в котором указано, что «запрещается транзит через Запорожскую область свинины на/через территорию Российской Федерации, независимо от способа их упаковки и видов транспорта».

Также он поручил обеспечить проведение полного ветеринарного досмотра подконтрольных грузов, следующих из Украины всеми видами транспорта в установленном порядке (в том числе ручной клади, багаже, почтовых отправлениях), в целях недопущения запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции.

Напомним, что Беларусь с 3 августа запретила ввоз свинины из Запорожской области (Украина) из-за распространения в регионе африканской чумы свиней.

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Как сообщал УНИАН, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней – высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и специфической профилактики данной болезни нет.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.