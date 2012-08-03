Ни одному работнику польских консульств не предъявлены обвинения в коррупции

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщил пресс-секретарь Апелляционной прокуратуры в Катовицах, которая в настоящее время занимается этим делом, Лешек Голавский.

Собеседник агентства не сказал, указывают ли материалы следствия на причастность сотрудников польского консульства в Луцке к нелегальной выдаче виз в Украине, о чем написала на этой неделе польская GazetaPolskaCodziennie.

"Там есть подозреваемые, которые предоставляли неправдивую информацию в документах относительно приглашений или документирования пребывания граждан Украины в Польше. Однако ни одному сотруднику посольства или консульства не выдвинуты обвинения по этому делу", - сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что не имеет информации о том, в рамках этого ли следствия были допрошены сотрудники консульства в Луцке и не стал оценивать, могут ли они быть замешаны в нелегальной деятельности.

«Трудно сказать. На сегодняшний день таких обвинений нет. Деталей следствия не знаю и не хочу знать и не могу ответить на этот вопрос», - сказал Л.Голавский.

Собеседник агентства заметил, что Катовицкая прокуратура перебрала это дело у Окружной прокуратуры в Бельско-Бялой около месяца назад, сообщив, что официально следствие продлено до конца 2012 года.

«Это большее дело, потому мы его перебрали», - объяснил он.

Л.Голавский заметил, что Бельско-Бялая прокуратура выдвинула обвинение по этому делу 5 мужчинам за то, что они готовили фальшивые документы для украинцев, которые позже получали польские визы.

Пресс-секретарь отказался сообщить, в этом ли следствии польские следователи сотрудничают с украинскими.

Пресс-служба МИД Польши в ответе на запрос УНИАН не ответила на вопрос, имеет ли информацию о том, кто из сотрудников консульства в Луцке может быть замешан в нелегальной выдаче виз.

"МИД предоставляет всю необходимую информацию соответствующим органам, которые занимаются этим делом. МИД не имеет информации на тему возможных нарушений закона при выдаче виз другими консульствами Польши", - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, о коррупции в консульстве в Луцке на этой неделе написала GazetaPolskaCodziennie.

По данным информированного источника, преступная группа, созданная сотрудниками консульства Польши в Луцке и по крайней мере одним местным предпринимателем, уже второй год занимается нелегальной выдачей виз, которые обходятся их клиентам от 300 до 900 евро в то время, как официальная оплата за них составляет от 20 до 35 евро.

Наибольшая оппозиционная польская партия PIS заявила о намерении добиться обсуждения этого скандала на заседании комиссии польского Сейма в конце августа, а МИД Польши пообещал освободить замешанных в коррупцию сотрудников в случае, если прокуратура, которая расследует это дело, выдвинет им официальные обвинения.

Польша традиционно выдает украинцам больше всего вез среди всех 26-ти государств Шенгенской зоны.

В прошлом году семь польских консульств в Украине выдали 570 тысяч виз, около половины из которых выдало представительство во Львове, а второе место по количеству выданных виз заняло консульство в Луцке.