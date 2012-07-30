В Сумской области при прыжке с парашютом погибла 28-летняя капитан милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, ведомство проверяет обстоятельства ее гибели.

Следственно-оперативная группа во главе с Глуховским межрайонным прокурором, которая выезжала на место происшествия, установила, что 29 июля, около 9.00 утра, женщина, находясь в отпуске, приехала на аэродром к руководителю Глуховского общественного дельтапланерного клуба «Авиакомпания», чтобы в первый раз прыгнуть с парашютом. После соответствующего инструктажа руководитель клуба, управляя собственным мотодельтапланом «Т-2М СХ», поднялся на высоту около 800 метров. Женщина прыгнула с парашютом, который по неизвестным причинам не раскрылся.

В настоящее время прокуратура Конотопа по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере проводит проверку в порядке ст. 97 Уголовного Процессуального кодекса Украины, ее проведение прокуратурой области взято на контроль. В ходе проверки изъяты документы на прыжки, а также подготовленные парашюты, вытребованы копии документов, регламентирующих деятельность дельтапланерного клуба «Авиакомпания». По результатам проверки и проведения ряда экспертиз будет принято соответствующее процессуальное решение.