На Прикарпатье убили десятиклассника

Следственно-оперативная группа установила, что потерпевшим оказался 15-летний местный житель, ученик десятого класса. На тело возле дороги случайно натолкнулся 47-летний селянин, который сразу обратился в милицию.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).