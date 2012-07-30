На Прикарпатье убили десятиклассника
15:52, 30 июля 2012Общество
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, вчера в с. Рогиня Городенковского района на подсолнуховом поле было обнаружено тело подростка с телесными повреждениями.
Следственно-оперативная группа установила, что потерпевшим оказался 15-летний местный житель, ученик десятого класса. На тело возле дороги случайно натолкнулся 47-летний селянин, который сразу обратился в милицию.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).
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