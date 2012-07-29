Завтра украинцы снова будут страдать от жары

Завтра, 30 июля, в Украине удержится жаркая, без существенных осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с.

Ветер на Левобережье и в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с; на остальной территории юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 18-23°, на побережье морей до 26°, в западных областях, на Левобережье и в горах Крыма 14-19°; днем 28-33°, в южной и центральной частях местами 35-37°, на крайнем западе страны и в горах Крыма 22-27°; на высокогорье Карпат ночью 10-15°, днем 15-20°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без существенных осадков.

Температура ночью по области 18-23°, днем 28-33°; в Киеве ночью 19-21°, днем 31-33°.

Сегодня, 29 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 25-27°, в Днепре возле Киева - 25°.