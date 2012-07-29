Организаторы дискотеки на острове в Днепре бросили на произвол судьбы 100 человек

В Черкасской области организаторы дискотеки на острове на Днепре не обеспечили перевозку более 100 человек на берег в Канев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, сегодня, 29 июля, в 04.10 в территориальное управление МЧС в Черкасской области поступило сообщение о том, что на острове р. Днепр в пределах города Канева на расстоянии 150 метров от берега просят о помощи более 100 человек, которые самостоятельно не могут попасть на берег.

Накануне, 28 июля, в 23.00 на указанном острове была организована дискотека (организаторы данного мероприятия устанавливаются). По неизвестным причинам организаторы не обеспечили транспортировку людей в обратном направлении, на берег в город, из-за чего отдыхающие подняли панику, а некоторые пытались попасть на берег вплавь.

Службой гражданской защиты в Каневском районе совместно с КП «Каневская лодочная станция» в 04.30 на трех лодках была организована перевозка людей на берег города. Во избежание травматизма и гибели людей с отдыхающими провели информационно-разъяснительную беседу с помощью громкоговорящего устройства.

По состоянию на 08.00 перевозка людей была завершена. Пострадавших нет.