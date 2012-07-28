Водитель трамвая продавал фальшивые билеты

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 12 волонтеров управления транспорта и связи Львовского городского совета ежедневно осуществляют мониторинг и проверку соблюдения водителями трудовой дисциплины, санитарных норм в салонах транспортных средств. По результатам работы волонтеров уже зафиксировано 4 нарушения.

„На трамвайных маршрутах №3 и №5 волонтеры выявили факты не озвучения водителями названий остановок. Нарушителям будут вынесены выговоры. Также волонтеры зафиксировали продажу фальшивых билетов. Водителя-нарушителя уволят с работы. Один контролер «Львовэлектротранса» при выявлении безбилетного пассажира не выдал нарушителю квитанцию о штрафе. Этот контролер также будет уволен”, - информирует пресс-служба львовской мэрии.