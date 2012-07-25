В 30 метрах от жилых домов нашли залежи боеприпасов времен войны

Как сообщает сайт МЧС Украины, 24 июля в 17:05 в селе Украинка Вольнянского района работники ЧП «Васюк» во время проведения земляных работ, прокладывая водопровод, обнаружили 10 взрывоопасных предметов времен войны. Место находки находилось на расстоянии 30 м от жилых домов и 50 м от железнодорожного пути ст. Янцево.

С утра 25 июля на месте происшествия работает группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГТУ МЧС в Запорожской области с привлечением 2 ед. техники.

Во время обследования территории по состоянию на 14:00 было обнаружено 990 ед. артиллерийских снарядов калибра 45 и 76 мм, 60 взрывателей и 14 ящиков с патронами.

В настоящее время работы по обследованию и разминированию территории продолжаются. Для охраны территории привлечены работники милиции.